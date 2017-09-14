ЦУР: Фонд одногруппника Медведева владеет участком под усадьбу на берегу Балтики

Некоммерческий фонд «Дар», возглавляемый однокурсником премьер-министра России Дмитрия Медведева Ильей Елисеевым, владеет 16 гектарами земли на побережье Балтийского моря в Калининградской области. Об этом узнал Центр управления расследованиями «Открытой России».

Участок в деревне Синявино был приобретен фондом в 2010 году. В том же коттеджном поселке находятся участки экс-мэра Юрия Лужкова, бывшего спикера Госдумы Бориса Грызлова и экс-руководителя Администрации президента Сергея Иванова, пишет ЦУР.

Согласно схеме коттеджного поселка, на землях «Дара» в приватной зоне на обрывистом берегу моря будет располагаться усадьба в прусском стиле с башенкой. На участке также предусмотрен лифт на пляж, смотровая, вертолетная и спортивные площадки, а также ландшафтный сад с дорожками, отмечает «Открытая Россия».

Впрочем, строительство на всех участках пока не началось — в компании «Балт-девелопмент» «Открытой России» объяснили, что мощности действующей электроподстанции не хватает, а потому строительство начнется после ее модернизации.

Напомним, фонд «Дар» также фигурировал в расследовании Алексея Навального о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. Фонд борьбы с коррупцией утверждал, что Медведев якобы связан с несколькими дорогими объектами недвижимости, которые принадлежат благотворительным фондам и близким к ним структурам. Управляющими этих объектов называются друзья и однокурсники премьера, а также его «доверенные лица».

Сам Дмитрий Медведев назвал расследование Навального «лживым продуктом». В ходе проверки информации расследования по запросу депутата Госдумы Валерия Рашкина МВД не нашло фактов нарушения закона.