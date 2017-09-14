Росгвардия предложила регистрировать пневматическое оружие после инцидента с «ивантеевским стрелком»

Росгвардия выступила с предложением регистрировать и ставить на учет пневматическое оружие. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас есть намерение внести соответствующие предложения (…) отнести пневматику и регуляцию ее оборота по той схеме, которую мы предлагаем в отношении списанного оружия», — рассказал начальник главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов в Общественной палате РФ.

Веденов уточнил, что порядок продажи пневматического оружия должен быть упрощен, по отношению к огнестрельному, травматическому и охотничьему.

«Может даже без соответствующих лицензий, но после покупки — его обязательная регистрация и постановка на учет», — добавил он.

Поводом для такой инициативы, по словам Веденова, стали события в Ивантеевке, где ученик устроил стрельбу в школе.

Напомним, во вторник, 5 сентября, ученик школы №1 в подмосковной Ивантеевке пришел в учебное заведение с пневматической винтовкой и кухонным топориком. Он напал на учительницу, ударив ее топориком, а затем выстрелил из пневматической винтовки. В результате трое учеников и преподаватель пострадали. Суд заключил школьника под арест на два месяца.