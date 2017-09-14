В МВД заявили о готовности обеспечить безопасность зрителей на показах «Матильды»

В правоохранительных органах заявили о готовности обеспечить безопасность на показах фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда», показ которого состоится 26 октября, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-центр МВД России.

В ведомстве агентству заявили, что полиция готова содействовать кинопрокатчикам и местным органам власти в обеспечении безопасности при демонстрации «Матильды».

Свое решение правоохранительные органы объяснили «повышенным вниманием общественности» к выходу картины. Источник Интерфакса отметил возможность дополнительных мер по обеспечению правопорядка. Решения об их необходимости будут принимать территориальные органы МВД.

Пока единственный известный предпоказ «Матильды» прошёл во Владивостоке 11 сентября. По просьбе режиссёра, он состоялся при усиленных мерах безопасности: в каждом из залов дежурили полицейские и сотрудники службы охраны в штатском.

Напомним, 13 сентября министр культуры России Владимир Мединский официально обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой обезопасить зрителей во время показа картины Учителя. Ранее он также призывал правоохранителей дать правовую оценку действиям противников выхода «Матильды».

Депутаты Госдумы Оксана Пушкина и Ирина Роднина также направили запрос в МВД и ФСБ с просьбой проверить действия противников картины на экстремизм и терроризм. В частности – рассмотреть действия активистов объединения «Христианское государство – Святая Русь». По мнению депутатов, ее участники угрожали руководителям государства, рядовым гражданам России и деятелям искусства.

Создатели кинофильма «Матильда» неоднократно подвергались угрозам. Так, 31 августа неизвестные напали на офис Алексея Учителя в студии «Лендок». 11 сентября возле офиса адвоката режиссера Алексея Учителя неизвестные подожгли два автомобиля. Сам юрист Добрынин заявил, что возле сгоревших машин обнаружил записки «За Матильду гореть». По фактам нападения были заведены уголовные дела.

От противников «Матильды» пострадали и прокатчики. 3 сентября в Екатеринбурге водитель УАЗ врезался в кинотеатр «Космос», после чего поджег машину. По неофициальной информации, свои действия он объяснил протестом против фильма. От проката картины отказалась крупнейшая в России объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино». Причиной стала возможная угроза зрителям.

В прокат фильм «Матильда» выйдет 26 октября. Картина рассказывает о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской.