Дело финансиста Жегулева, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, вернули в прокуратуру

Останкинский суд Москвы сегодня вернул в прокуратуру на доследование уголовное дело в отношении финансиста Леонида Жегулева (брата спецкора «Медузы» Ильи Жегулева), обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, который не был доведен до конца по не зависящим от подсудимого причинам. С соответствующим ходатайством выступила прокуратура, которая обнаружила, что на всех документах в материалах дела датой совершения преступления указано 30 ноября 2017 года, в то время как Жегулев был задержан 30 ноября 2016 года, тогда, когда якобы и собирался сбыть наркотики.

Кроме того, в материалах следственных действий были обнаружены некие противоречия, но какие именно, гособвинение не уточнило.

Суд принял ходатайство прокурора и вынес определение о возврате дела в прокуратуру «для устранения нарушений».

Несмотря на это прокуратура одновременно ходатайствовала о продлении ареста Жегулеву еще на три месяца, суд арест продлил.

«Это несомненная победа защиты. Раньше мы не могли оспаривать материалы дела, так как закончилась стадия судебного следствия и мы подошли к прениям, теперь после возврата мы сможем делать это свободно, — сообщил «Новой» по итогам заседания недавно привлеченный к делу адвокат Жегулева Олег Белов.

Напомним, Леонид Жегулев задержан 30 ноября 2016 года возле дома своей матери. Причину остановить его полицейские объяснили тем, что Жегулев показался им подозрительным. По его словам, в момент задержания он сначала в течение нескольких минут простоял у полицейской машины, после чего его попросили рассказать, что находится у него в карманах. Жегулев ответил, что там ключи и мелочь, после чего оперативник достал у него из кармана пакет с 26 граммами гашиша. При осмотре его квартиры полиция нашла еще около 100 граммов гашиша и весы. Подсудимый настаивает, что ему все это подбросили.

В дальнейшем защита Жегулева выяснила, что полицейские и приглашенные в квартиру понятые были знакомы.

По мнению адвоката Жегулева, доказать в суде, что наркотики подбросили полицейские, практически невозможно, поэтому защита будет добиваться переквалификации дела со статьи о подготовке к сбыту на хранение. Сам Жегулев своей вины не признает.

Сергей Лебеденко