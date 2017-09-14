ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России из-за Крыма

Евросоюз продлил срок действия санкций против России на полгода до 15 марта 2018 года. Лицам, находящимся в списке, запрещен въезд в страны союза, а их активы на территории Евросоюза заморожены. В список вошли 149 человек и 38 организаций. Об этом говорится в сообщении ЕС.

Как уточняет совет ЕС, из санкционного списка исключили четырех человек в связи с их смертью. Также ЕС исключил из списка три юридических лица, которые провели слияние, и поместила в перечень структуру, в которую они были объединены «для поддержания существующего уровня санкций».

О том, что Евросоюз намерен продлить санкции в отношении России ранее, 6 сентября, сообщало агентство Reuters.

В последний раз санкции продлевались в марте 2017 года. Изначально они были направлены против лиц, которых ЕС считает причастными к кризису на Украине в 2014 году.