Адвокат Добровинский сообщил об обысках у Тельмана Исмаилова

У бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова проходят обыски по 12 адресам, сообщил в фейсбуке адвокат Александр Добровинский.

«Задействованы десятки человек. Ищут что-то что не могут найти. Я только что говорил с ним по телефону. Человек в шоке. Что это? Из-за брата?» — написал адвокат.

По словам источника Интерфакса, обыски связаны с убийством предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брилёва, которое произошло весной 2016 года.

В апреле стало известно, что Тельман Исмаилов стал фигурантом расследования о деятельности преступной группы, подозреваемой в совершении восьми заказных убийств. На него дал показания арестованный член группировки Гарри Белоцерковский, заключивший сделку со следствием.

По его словам, все преступления связаны с криминальной войной за торговые объекты в Северном административном округе Москве.

Напомним, в марте Арбитражный суд Москвоской области признал Тельмана Исмаилова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества.

В 2015 году Тельман Исмаилов занимал 144 место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивалось в 600 миллионов долларов.