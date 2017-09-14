Сайт «Компромат.ру» заблокировали в России

Сайты Compromat.ru и kompromat.ru заблокированы для пользователей России. Об этом сообщают «Ведомости». Еще вчера портал compromat.ru был доступен.

Роскомнадзор объяснил причину блокировки сайта нарушением авторских прав, при этом регулятор отметил, что в отношении портала были вынесены и другие решения суда. В том числе — и о нарушении закона о персональных данных.

«Ресурс был заблокирован по решению Мосгорсуда за нарушение авторского права. Претензии были связаны с публикацией произведения «Рекламная паутина», правообладателем которого является ООО «Малибу», — рассказал РБК представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

В реестре запрещенных сайтов на портале «Россвобода», указано, что сайт Compromat.ru был заблокирован 13 сентября 2017 года.

Решение об ограничении доступа к одной из страниц compromat.ru принял Дорогомиловский районный суд Москвы еще в апреле этого года. К какой именно странице был ограничен доступ, не сообщается, однако указывается причина — ресурс был внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

Как сообщил «Ведомостям» представитель Дорогомиловского суда, в базе данных под указанным на сервисе номером дела числится иск Ю. Н. Гущина и Ю. В. Хлебникова к компании Neive Limited. Компания выкупила «Компромат.ру» у Андрея Рутберга еще в 2010 году. Иск был удовлетворен, решение суда не оспаривалось. «Ведомости» предполагают, что иск был связан с основателями группы «Гута»: ««Компромат» опубликовал статью «Кто владеет «Гута-банком», где указал что у Гущина и Хлебникова якобы имеются многочисленные судимости».

«Компромат.ру» был создан в 1999 году. Ресурс неоднократно обвиняли в публикации некорректной информации и блокировали несколько раз.