Илья Новиков подрался с активистом SERB Тарасевичем из-за мемориальной таблички Немцову

Активист движения SERB Игорь Бекетов, более известный как Гоша Тарасевич, подрался с адвокатом Ильей Новиковым у дома по Малой Ордынке в Москве. Несколько дней назад SERB сорвала с этого дома установленную жителями табличку в память об убитом политике Борисе Немцове.

У Новикова в руках была бита, но он ее не использовал, а лишь продемонстрировал Тарасевичу «намерения дать отпор в случае нападения».

«Новая газета» связалась с участниками конфликта.

«Сегодня совершенно внезапно случился конфликт с Бекетовым, который называет себя Тарасевичем, и с Брумелем — в тот момент, когда они в очередной раз оскверняли мемориал Бориса Немцова на Малой Ордынке дом, 3», — рассказал Новиков телеканалу RTVI. — Мне досадно, что я в этой истории оказался в такой роли, но мне было очень трудно сдержаться, когда я видел, что этот человек делает с памятью Бориса Немцова».

Здесь была табличка памяти Немцова. Фото: соцсети

А в беседе с «Новой газетой» представитель Новикова адвокат Сергей Бадамшин происшедшее описал так: «Произошло нападение на адвоката Новикова представителями организации SERB».

В свою очередь, муниципальный депутат и активист SERB Игорь Брумель, бывший на месте событий, заявил «Новой», что инициаторами конфликта были депутат Сергей Марков (он живет в доме №3 и это он устанавливал табличку памяти Немцова, которую сорвал SERB) и адвокат Илья Новиков. Брумель утверждает, что они «подбежали к нам с битой» и Новиков «тычел ей в бок» Тарасевичу.

Гоша Тарасевич не скрывал, что табличку сорвал он. Это «селфи» из ОВД / Instagram

«У меня камера была включена, я снимал цветочки, повернулся, а тут такое безобразие. Смотрю, вроде Гоша и так справляется, думаю, ну, мешаться не буду, буду снимать дальше. Новиков несколько раз ударил в печень, то есть в селезенку, Тарасевичу, потом они пытались уехать на BMW, смотрю на машине символика украинская. Потом подошел наряд туристической полиции и начали разбираться. Я сам в потасовке не участвовал», — сбивчиво рассказал Брумель.