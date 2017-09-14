«Первый канал» решил отказаться от программы «Жди меня»

Социальная программа «Жди меня» перестанет выходить на «Первом канале», сообщает РБК со ссылкой на осведомленны источники.

По данным РБК, контракт «Первого канала» и телекомпании «ВИД» на производство программы «Жди меня» не был переподписан из-за «кадровой политики новой команды программы»: стороны не смогли договориться о кандидатуре нового ведущего.

«Они (новая команда «Жди меня» – ред.) уволили без согласования с «Первым каналом» ведущего программы Александра Галибина. И на данный момент производитель не представил кандидатуру ведущего, которая бы устроила «Первый канал», — сообщил источник РБК, добавив, что предложенную телекомпанией кандидатуру Сергея Жигунова телеканал отверг.

Другой источник РБК подтвердил версию причины конфликта и отметил, что с «15 сентября в эфире будет повтор одного из старых выпусков».

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Напомним, что недавно «Первый канал» покинул ведущий Андрей Малахов. Новым ведущим программы «Пусть говорят» стал диктор Дмитрий Борисов. Сам Малахов перешел в передачу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Другой экс-ведущий «Первого», Александр Олешко, перешел на канал «НТВ».

Ранее «Первый канал» опроверг закрытие четырех проектов: «Контрольная закупка, «Давай поженимся», «Первой студии» и «Модного приговора».

Ток-шоу «Жди меня» выходило в эфир с 1998 года. Программа была посвящена поиску пропавших людей. Ведущими передачи были известные артисты, среди который Игорь Кваша, Мария Шукшина, Михаил Ефремов, Егор Бероев, Чулпан Хаматова. За время выхода программы более 200 тысяч человек вновь нашли близких.