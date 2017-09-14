Депутаты внесли в Госдуму проект амнистии к столетию Октябрьской революции

Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Государственную думу проект постановления об амнистии осужденных за нетяжкие преступления в честь столетия Октябрьской революции 1917 года. Информация об этом опубликована на сайте Госдумы. Проект подготовили депутаты Игорь Лебедев, Сергей Иванов и Ярослав Нилов.

Депутат Сергей Иванов в разговоре с РБК отметил, что под амнистию могут попасть и осужденные по «болотному делу». Предполагается, что амнистия пройдет в 2017–2018 годах. Руководитель комиссии СПЧ по гражданским свободам и гражданской активности Николай Сванидзе уточнил, что амнистия должна в первую очередь затронуть несовершеннолетних, женщин в возрасте старше 55 лет, беременных женщин и людей с инвалидностью.

Однако, по словам главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, у этого законопроекта невысокие шансы.

Накануне полицейские задержали у здания Госдумы лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова, который вышел на свободу 8 августа после 4,5 лет заключения в колонии по обвинению в организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года во время «Марша миллионов». Удальцов проводил у здания Госдумы одиночный пикет за проведение амнистии в честь столетия Октябрьской революции.

Ранее группа депутатов фракции ЛДПР внесла на рассмотрение Государственной думы законопроект об объявлении амнистии по случаю третьей годовщины присоединения Крыма к России, которая отмечается 18 марта.