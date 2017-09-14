Талисманом нового стадиона в Петербурге станет баклан

Птица баклан станет маскотом футбольного стадиона «Санкт-Петербург» (ранее – «Зенит-арена»), об этом сообщает ТАСС.

«Ростовая кукла в виде баклана будет работать на стадионе в дни матчей в течение этого сезона», — пояснили агенству в пресс-службе «Зенита».

Напомним, в августе вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, отвечая на вопрос о том, почему крыша стадиона регулярно протекает во время матчей, заявил, что протечки происходят из-за неправильной работы защиты от птиц.

«Есть такая известная птица — баклан, которая своим мощным клювом разрушает целостность (светоотражающей) пленки», — заявил Албин.

Напомним, что стадион «Санкт-Петербург» на Крестовском острове открылся в апреле этого года. Смета строительства «Зенит-арены» постоянно росла по мере завершения проекта. Начиная со стоимости в 6,7 млрд рублей, она официально дошла до 43 млрд рублей.