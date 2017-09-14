Фонд однокурсника Медведева отреагировал на расследование об усадьбе на берегу Балтики

В материале, который опубликовал Центр управления расследований (ЦУР), изложена «недостоверная информация». Об этом заявили РБК в пресс-службе фонда «Дар», которым владеет однокурсник премьер-министра России Илья Елисеев.

В пресс-службе подтвердили, что «Дар» приобрел участок площадью 16 га в Калининградской области на рыночных условиях в инвестиционных целях, однако никакого строительства не ведет и не планирует.

«При поступлении достойного предложения Фонд готов продать эти участки», — добавляют в пресс-службе.

Ранее ЦУР «Открытой России» опубликовал расследование, в котором говорилось, что некоммерческий фонд «Дар» владеет 16 гектарами земли на побережье Балтийского моря в Калининградской области.

Участок в деревне Синявино был приобретен фондом в 2010 году. В том же коттеджном поселке находятся участки экс-мэра Юрия Лужкова, бывшего спикера Госдумы Бориса Грызлова и экс-руководителя Администрации президента Сергея Иванова, пишет ЦУР.

Согласно схеме коттеджного поселка, на землях «Дара» в приватной зоне на обрывистом берегу моря будет располагаться усадьба в прусском стиле с башенкой. На участке также предусмотрен лифт на пляж, смотровая, вертолетная и спортивные площадки, а также ландшафтный сад с дорожками, отмечает «Открытая Россия».

Напомним, фонд «Дар» также фигурировал в расследовании Алексея Навального о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. Фонд борьбы с коррупцией утверждал, что Медведев якобы связан с несколькими дорогими объектами недвижимости, которые принадлежат благотворительным фондам и близким к ним структурам. Управляющими этих объектов называются друзья и однокурсники премьера, а также его «доверенные лица».

Сам Дмитрий Медведев назвал расследование Навального «лживым продуктом». В ходе проверки информации расследования по запросу депутата Госдумы Валерия Рашкина МВД не нашло фактов нарушения закона.

Максим Прошкин