Суд арестовал замглавы ФСИН Коршунова на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова по делу о хищении 160 млн рублей. Об этом сообщили «Новой газете» в пресс-службе суда.

«Данная мера пресечения избрана сроком на 2 месяца, то есть до 13 ноября 2017 года», — рассказали в пресс-службе.

Ранее Следственный комитет России предъявил Коршунову официальные обвинения в растрате 160 млн рублей. В СК утверждают, в 2015-2016 годах замглавы ФСИН заключил два госконтракта на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. В результате чего нанес ущерб на общую сумму более 160 млн рублей.

О задержании замглавы ФСИН по подозрению в крупной растрате стало известно 13 сентября. Источники в СМИ утверждают, что Коршунов мог разработать преступную схему с бывшим руководителем ФГУП «Калужское» ФСИН Андреем Мухетдиновым.

В свою очередь, собеседники «Новой газеты» заявляют, что задержание Коршунова связано со скандалом вокруг изолятора «Кресты -2». По их словам, до конца недели пройдет еще ряд следственных действий в отношении высокопоставленных сотрудников ФСИН.

На службу во ФСИН Коршунов пришел в 2013 году. Весной 2014 года он стал заместителем директора ведомства, курировал строительный и финансовый блок. В публичных комментариях неоднократно говорил о том, что считает необходимым перевести ФСИН на полную окупаемость за счет эффективной организации труда осужденных.

Максим Прошкн