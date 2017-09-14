МОК призвали отстранить Россию от ОИ-2018 антидопинговые агентства 17 стран

Антидопинговые агентства (NADO)17 стран обратились с призывом к Международному олимпийскому комитету отстранить сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее, сообщает The Guardian.

«У нас есть серьезные сомнения, что Олимпиада-2018 будет "чистой" из-за неполного расследования о применении допинга российскими спортсменами на Играх-2014 в Сочи», — цитирует газета заявление агентств.

В NADO отмечают, что не против, если российские спортсмены выступят под нейтральным флагом на зимней олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, при этом необходимо будет провести тщательный допинг-контроль.

Напомним, в прошлом году Ричард Макларен представил доклад, в котором шла речь о создании в России допинговой программы. По информации комиссии, более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами.

В результате олимпийские сборные России по легкой и тяжелой атлетике, а также паралимпийская команда были отстранены от Олимпиады 2016 в Рио-де-Жанейро в полном составе.

Максим Прошкин