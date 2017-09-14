«Дождь»: Владимир Путин посетит московский офис «Яндекса»

Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит московский офис компании «Яндекс», сообщает «Дождь» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента, и сотрудника компании.

Формальным поводом для визита, как пишет «Дождь» станет 20-летие компании, президент осмотрит офис и пообщается с сотрудниками. Однако как заявил телеканалу член высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов, визит президента связан с желанием власти включить компанию в сферу своих интересов перед выборами.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос «Дождь» о том, собирается ли Путин посещать «Яндекс». В компании сказали, что двери «Яндекса» «открыты для всех каждый день, и мы всегда рады гостям».

Напомним, в начале августа РБК сообщало, что в Кремле задумались о создании digital-стратегии для президентских выборов в 2018 году.

«Задача состоит в привлечении избирателей на выборы, чтобы не было проблем с низкой явкой и спекуляций после выборов на эту тему», — сказал собеседник издания.

По его словам, поскольку Mail.Ru Group принадлежат все основные соцсети в стране, компания является «очевидным кандидатом».

Максим Прошкин