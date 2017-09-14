«Коммерсант» узнал о задержании подростков после звонков с угрозами о минировании

Сотрудники правоохранительных органов задержали подростков в рамках дела об анонимных звонках с угрозами минировании различных зданий по всей России. Об этом сообщает «Коммерсант».

По информации газеты, задержанные оказались «подражателями». Они якобы узнали об анонимных звонках из СМИ и социальных сетей.

«Вычислить их удалось довольно легко, так как в отличие от организаторов акции они использовали обычные телефоны», — пишет «Коммерсант».

Газета уточняет, что среди задержанных есть 17-летний житель подмосковного Волоколамска. В отношении него уже возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма» (статья 207 УК РФ).

Ранее о том, что звонки могут совершать подростки и неуравновешенные лица сообщало РБК. Издание также писало со ссылкой на источники, что ФСБ установила, откуда поступали анонимные звонки и в ближайшие дни объявит о розыске подозреваемых.

Отметим, что правоохранительные органы не дает официальных комментариев о причинах массовых эвакуаций из-за ложных звонков об угрозе взрыва. СМИ называют несколько версий: звонки поступают с Украины при помощи IP-телефонии, либо к происходящему причастна запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Напомним, с 10 по 14 сентября эвакуация прошла в разных городах России. Накануне неизвестные сообщили об угрозе взрыва в 50 зданиях в Москве, среди них — крупные торговые центры, вокзалы и университеты. По данным источника Интерфакса, в столице эвакуировали более 100 тысяч человек.

Накануне ФСБ возбудила уголовное дело за ложное сообщение о теракте. Только за прошедшие сутки было зафиксировано 115 анонимных звонков.

Максим Прошкин