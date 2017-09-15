В Совете Федерации обвинили США в намерении повлиять на итоги выборов в России

США пытались повлиять на региональные выборы в России, включая выборы 10 сентября, путем финансирования определенного кандидата в главы региона через российские фонды, сообщил РБК глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета, сенатор Андрей Климов.

По его словам, средства переводились через территорию страны — союзницы России в Таможенном союзе ЕАЭС, где нет закона об иностранных агентах.

Климов уточнил, что в российские выборы вмешивались несколько государств, но «США являются самым мощным центром, откуда исходит такого рода активность». Сенатор не рассказал через какую страну идут деньги, но по данным РБК, речь идет о Казахстане.

Глава фонда «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко в беседе с РБК отметил, что США действительно вкладывают деньги в проекты, способные повлиять на политическую ситуацию в России, но вряд ли финансируют выборы напрямую. «В этом нет никакого смысла, эффективнее же менять настроение с помощью „мягкой силы“, а не давать деньги на кампанию конкретного кандидата», — считает он.

Комиссия по защите суверенитета России и борьбе с иностранным вмешательством во внутренние дела страны была создана в июне. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, России необходимо выработать механизмы, помогающие более эффективно защищать суверенитет страны, и «в случае необходимости готовить предложения»

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Напомним, что на прошедших 10 сентября выборах глав 16 регионов победили кандидаты от партии «Единая Россия».