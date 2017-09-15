РБК сообщил о планах правительства отказаться от «гуманитарной поддержки» Донбасса

Правительство поручило Минфину с 2019 года отказаться от «гуманитарной поддержки отдельных территорий», под которыми, по данным источников РБК, подразумевается Донбасс. Об этом издание сообщает со ссылкой на копию протокола совещания, проведенного 1 сентября у вице-премьера России Дмитрия Козака.

По сведениям источников, сэкономленные деньги будут направлены на проекты в Крыму и Калининграде.

«Когда раньше обсуждался вопрос у Суркова [помощник президента Владислав Сурков], как легализовать помощь Донбассу без уточнения названия конкретных республик, все думали, как сделать процесс более-менее прозрачным, но без упоминания ЛДНР. Сошлись именно на этой формулировке, которую предложил Сурков», — рассказал один из собеседников издания.

При этом в открытых документах по российскому бюджету РБК не нашел формулировки «гуманитарная поддержка отдельных территорий» или похожей на нее.

Из протокола совещания следует, что правительству нужно дополнительно 85 миллиардов рублей на финансирование проектов в Крыму и Севастополе в 2018–2020 годах. А с учетом расходов на программы в Калининградской области эта сумма составляет 165 миллиардов рублей на три года, подсчитал РБК.

Минфин и представители Козака отказались от комментариев. Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова также отказалась от комментариев, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос.

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По данным МЧС, в конце августа в Донбасс была направлена 68 автоколонна. С 2014 года в общей сложности Россия доставила более 70 тысяч т гуманитарных грузов.