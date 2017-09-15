КНДР запустила еще одну ракету в сторону Японии

Северная Корея запустила ракету на восток от Пхеньяна в сторону Японии, сообщает Reuters.

Как отмечает BBC, Япония заявила, что ракета прошла над ее территорией. Правительство страны посоветовало гражданам держаться подальше от всего, что может быть похоже на обломки ракеты.

Военные уточнили, что ракета упала в океан в 2 тысячи км от острова Хоккайдо.

Ранее разведка США в течение двоих суток фиксировала перемещение ракетных комплексов в Северной Корее. Высокопоставленные источники NBC сообщали, что КНДР готовит стартовые позиции для пуска ракет.

Накануне КНДР пригрозила «стереть» американский материк в «пепел и темноту» за поддержку новых санкций ООН. Напомним, что 12 сентября Совбез единогласным решением наложил новые ограничения на Пхеньян в ответ на проведение КНДР испытаний ядерного оружия. Согласно решению, будет запрещен экспорт текстильной продукции Северной Корее, и ограничены поставки нефти в КНДР.

29 августа Северная Корея запустила баллистическую ракету, которая вошла в воздушное пространство Японии и пролетела над островом Хоккайдо.