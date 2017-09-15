Касперский заявил о готовности дать показания в Конгрессе США

Основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский принял решение дать показания в Конгрессе США, сообщает Reuters.

Как сообщила агентству представитель компании, Касперский готов «публично ответить на подозрения» по поводу продукции его компании, если успеет вовремя получить американскую въездную визу.

Заседание комитета по вопросам науки, космоса и технологий палаты должно состояться 27 сентября.

Напомним, Министерство внутренней безопасности (МВБ) США призвало госучреждения отказаться от использования программного обеспечения «Лаборатории Касперского» из-за угрозы для нацбезопасности.

В ответ компания заявила, что «не помогала и не будет помогать правительству ни из одного государства мира в попытках кибершпонажа или агрессивной деятельности в киберпространстве».

По данным источников The Bell, близких к компании, в ближайшее время подразделение компании в США закроют: на время запрета закупки ПО «Лаборатории Касперского» для госструктур, офис компании в Вашингтоне будет не нужен.

10 сентября также стало известно, что крупнейший ритейлер электроники США Best Buy перестал продавать продукты «Лаборатории Касперского». Best Buy опасается, что компания может передавать информацию о пользователях российским властям.

В июне администрация президента США Дональда Трампа исключила продукцию «Лаборатории Касперского» из списка поставщиков, продукция которых одобрена для использования государственными органами. В самой компании назвали этот шаг «геополитической борьбой».