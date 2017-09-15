ФСБ призвала «не нагнетать панику» из-за массовых эвакуаций в России

Пресс-службы МЧС и МВД не комментируют ситуацию с массовыми эвакуациями в городах России из-за анонимных звонков о бомбах, следуя указанию ФСБ «не нагнетать панику». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудника пресс-службы одного из ведомств.

Еще одна причина запрета – «не провоцировать других желающих заняться телефонным терроризмом».

Накануне «Коммерсант» сообщил о задержании подростков после звонков с угрозами о минировании. По информации газеты, задержанные оказались «подражателями». Они якобы узнали об анонимных звонках из СМИ и социальных сетей.

Напомним, что с 10 сентября по всей России началась волна эвакуаций из-за анонимных звонков с угрозами взрывов. Из-за звонков в крупных российских городах эвакуируют торговые центры, школы, вузы и административные здания.

13 сентября неизвестные сообщили о том, что в Москве заминированы несколько торговых центров и здания вокзалов, звонки о бомбах в столице продолжили поступать и 14 сентября.

При этом сообщения о минировании зданий не подтвердилось — не только в Москве, но и во всех других городах России.

ФСБ возбудила уголовное дело. Ведомство рассматривает несколько версий случившегося, среди них — спланированная атака, совершенная с территории другого государства. Спецслужбы предполагают, что звонки в регионах и в Москве связаны.

СМИ называют разные версии происходящего. Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что злоумышленники находятся на Украине, а РИА Новости – что они действуют по указанию запрещенного в России ИГИЛ.

По предварительным подсчетам, эвакуация коснулась более 100 тысяч человек.