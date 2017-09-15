В правительство поступило предложение облагать НДС иностранные интернет-магазины

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), включающая в себя 37 российских ретейлеров, разработала проект поправок в Налоговый кодекс и закон «Об информации», которые могут обязать иностранные интернет-магазины платить НДС по принципу «налога на Google», узнал «Коммерсант». В их число входят AliExpress, Amazon и eBay.

Как уточняет собеседник издания, для интернет-магазинов, предлагающих трансграничную доставку товаров, налог будут исчислять упрощенным методом и составит 15,25% от конечной цены товара.

В случае неуплаты сайты этих ретейлеров могут быть заблокированы через Роскомнадзор, уточняет газета. Разблокировку страницы-продавца планируется осуществлять в течение трех дней после уплаты налога.

Представители иностранных онлайн-ритейлеров заявили «Коммерсанту», что из-за подобных мер эти площадки могут уйти с российского рынка.

В Минэкономики газете рассказали, что в данный момент прорабатывают свою позицию по этим предложениям, а в Минфине сообщили, что «слышали» о поправках и анализируют их.

С1 января 2017 года в силу вступил так называемый «налог на Google». В его рамках иностранные компании, продающие электронный контент или софт через интернет в России, должны встать на учет в налоговую службу и платить НДС 18% наравне с российскими компаниями.