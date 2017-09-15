«Ведомости» сообщили о планах ЕС отстранить «Газпром» от управления «Северным потоком — 2»

Еврокомиссия намерена отстранить «Газпром» от управления «Северным потоком − 2», чтобы разграничить функции поставщика и транзитера газа. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на проект соответствующего мандата.

«Цель такого разделения состоит в том, чтобы избежать конфликта интересов и усилить конкуренцию, — сказано в документе.

По данным издания, у Еврокомиссия нет юридического обоснования для отстранения, поэтому в ЕС намерены договориться с Россией о компромиссе.

Поэтому комиссия предлагает несколько вариантов взаимовыгодного решения. Один из них — оставить в собственности 100%-ной «дочки» «Газпрома» Nord Stream 2 AG инфраструктуру трубопровода, но передать операционное управление трубой независимой организации. Второй вариант — оставить Nord Stream 2 AG контроль за инфраструктурой и работой трубопровода. В этом случае следить за деятельностью компании будет независимый регулятор.

Обсуждение этих предложений должно было начаться летом, но из-за отпусков сдвинулось на осень. Дата голосования по проекту мандата в Совете ЕС еще не назначена.