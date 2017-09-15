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В вагоне лондонского метро взорвался оставленный контейнер. Люди получили ожоги

Общество

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Полиция расследует взрыв в метро Лондона как теракт.

В лондонском метро произошел взрыв на станции «Парсонс Грин», сообщает Metro. 

По словам корреспондента издания, несколько человек получили сильные ожоги. У некоторых из них обожжены лица и волосы. 

Очевидцы сообщают, что в хвостовой части поезда взорвался  белый контейнер. Затем поезд загорелся, и вагоны заполнились дымом. Люди были эвакуированы на платформу. 

К месту инцидента приехали пожарные и полиция. О причинах взрыва и количестве пострадавших не сообщается. 

Полиция сообщила в твиттере, что знает об опубликованных в соцсетях сообщениях о происшествии в метро. «Мы предоставим факты, когда сможем — наша информация должна быть точной», сообщили в полиции.

Теги:
лондон, взрыв
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