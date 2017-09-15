В вагоне лондонского метро взорвался оставленный контейнер. Люди получили ожоги

Есть продолжение Полиция расследует взрыв в метро Лондона как теракт.

В лондонском метро произошел взрыв на станции «Парсонс Грин», сообщает Metro.

По словам корреспондента издания, несколько человек получили сильные ожоги. У некоторых из них обожжены лица и волосы.

Очевидцы сообщают, что в хвостовой части поезда взорвался белый контейнер. Затем поезд загорелся, и вагоны заполнились дымом. Люди были эвакуированы на платформу.

К месту инцидента приехали пожарные и полиция. О причинах взрыва и количестве пострадавших не сообщается.

Полиция сообщила в твиттере, что знает об опубликованных в соцсетях сообщениях о происшествии в метро. «Мы предоставим факты, когда сможем — наша информация должна быть точной», сообщили в полиции.