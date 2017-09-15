Власти Москвы объяснили лишение посольства США парковки

Парковочные места у посольства США на Большом Девятинском переулке в Москве доступны для всех из-за нехватки парковок в этом районе. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», которое занимается выдачей парковочных разрешений в столице, агентству сказали, что «острая нехватка парковочных мест» ощущается на протяжении всего Большого Девятинского переулка.

О том, что сотрудники американской дипмиссии лишились парковочных мест у здания генерального консульства в Москве, ранее сообщила официальный представитель посольства США в Москве Мария Олсон. Такая же ситуация, как ранее сообщали СМИ произошла у консульств США в Петербурге и Екатеринбурге. В Петербурге на месте парковки американской дипмиссии появился пешеходный переход.

Напомним, в конце августа власти США потребовали Россию закрыть консульство в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

До этого, 28 июля российские власти потребовали, чтобы США к первому сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек (как позднее стало известно, персонал американских дипмиссий в России сократили на 755 человек).

Также МИД России объявил о приостановлении использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору. Таким образом российская сторона ответила на принятие нового закона о санкциях против России, который в частности, запрещает президенту США ослаблять санкции или существенно менять политику страны в отношении России без одобрения Конгресса страны.