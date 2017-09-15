Полиция Лондона назвала взрыв на станции «Парсонс Грин» терактом

Обновлено Газета Daily Express сообщает, что на той же станции обнаружено еще одно взрывное устройство. Подробности не уточняются. На месте работают саперы.

В полиции Лондона заявили, что расследуют взрыв на станции «Парсонс Грин» как теракт, сообщается в официальном твиттере ведомства.

Правоохранительные органы также подтвердили, что после взрыва произошел пожар, его причины выясняются.

Власти города призывают людей сохранять спокойствие и избегать район «Парсонс Грин». Полиция также попросила очевидцев отправить им фотографии и видео с места взрыва.

Images of the suspected IED linked to the Parsons Green explosion pic.twitter.com/ZMwNtrbDJa — Eliot Higgins (@EliotHiggins) September 15, 2017

Часть пассажиров лондонского метро пострадали в давке после того, как в вагоне поезда взорвался и загорелся контерйнер, передает Associated Press. Точное число пострадавших не уточняется. По словам очевидцев, пострадали около 20 человек. Информации о погибших нет.

На месте происшествия работают полиция и пожарные.

Напомним, ранее в пятницу на станции «Парсонс Грин» лондонского метро в хвостовой части поезда взорвался белый контейнер. Затем поезд загорелся, и вагоны заполнилась дымом. В результате люди получили ожоги.