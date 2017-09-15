Директор мурманской гимназии отрицает, что учеников уговаривали не ходить на встречу с Навальным

Директор мурманской гимназии № 7 Наталья Колтовая заявила «Новой», что никаких бесед относительно нежелательности участия в акциях оппозиционера Алексея Навального, который сегодня приезжает в город, с учениками не проводилось.

Информацию об этом она назвала провокацией, правда, цели и источник этой «провокации» назвать затруднилась.

Ранее в соцсетях появилась аудиозапись, на которой неизвестная женщина на уроке ОБЖ объясняет подросткам, что на акции Навального ходить нельзя, так как «раньше он позиционировал себя как коррупционный оппозиционер, а теперь его политические взгляды напоминают ярко выраженный экстремизм». Кроме того, детям внушают, что те, кто явятся на митинг, не смогут поступить в вузы и даже ПТУ.

Женщина также привела в пример инцидент с подростком из Владикавказа, который написал: «Норм тема, нужно идти» под постом «ВКонтакте» о предстоящем митинге Навального. После этого к нему домой пришли представители Центра по борьбе с экстремизмом.

Алексей Навальный планирует провести встречу в Мурманске сегодня вечером, 15 сентрября. Акция согласована, пока ощутимых препятствий ее проведению власти и полиция не чинят. В первой половине дня в городе проходят антитеррористические учения, но они намечены на промышленной окраине, вдали от центра, где запланирован митинг.