В Госдуме ущерб от анонимных сообщений о минировании оценили в миллиард рублей

Зампред оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин заявил, что, по предварительной информации, ущерб от анонимных звонков об угрозе взрыва торговых центров, учебных учреждений и других зданий по всей России составил один миллиард рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня у общественности бытует мнение, что это учения. Точно вам могу сказать, что это не учения, потому что своей целью ставят преступники — это дестабилизировать ситуацию в целом в стране. Как вы понимаете, когда предприятия останавливают работу, это влечет за собой убытки. По данным, которые у меня есть, ущерб, нанесенный экономике страны, предварительно оценивается в один миллиард рублей», — заявил агентству Швыткин.

По словам зампреда оборонного комитета Госдумы, эту информацию он получил из «независимых источников», которые подсчитали расходы на выезд спецподразделений, бензин, а также время, в течение которого предприятия простаивали из-за эвакуации сотрудников.

Накануне СМИ сообщили о задержании сотрудниками правоохранительных органов подростков в рамках дела об анонимных звонках с угрозами минировании различных зданий по всей России. Ранее РБК также писало со ссылкой на источники, что ФСБ установила, откуда поступали анонимные звонки и в ближайшие дни объявит о розыске подозреваемых.

Ранее в пятницу «Ведомости» узнали, что сотрудники пресс-службы МЧС, МВД и ФСБ не комментируют анонимные звонки о минировании по указанию ФСБ, которая руководит расследованием, чтобы не нагнетать панику и не провоцировать других заняться «телефонным терроризмом».

Отметим, что по последним данным, из-за волны звонков об угрозах взрыва по всей России было эвакуировано более 100 тысяч человек. При этом, ни одна угроза взрыва не подтвердилась. В Москве и нескольких регионах России возбудили уголовные дела за ложные сообщения о теракте.