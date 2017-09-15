Центробанк снизил ключевую ставку до 8,5%

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта до 8,5%. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

«На фоне благоприятной динамики цен ряда товаров и услуг возобновилось снижение инфляционных ожиданий, однако они еще не закрепились на низком уровне. Среднесрочные риски превышения инфляцией цели преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз. Для поддержания инфляции вблизи 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики», — говорится в сообщении Центробанка.

На прошлой неделе Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью Bloomberg заявила, что среди факторов, которые регулятор намерен учесть при определении базовой ставки, будет и ситуация в Северной Корее, так как мировой банковский рынок реагирует на текущие политические потрясения. Набиуллина заверила, что у ЦБ «есть все необходимые» инструменты, чтобы реагировать на любые геополитические изменения и поддерживать финансовую стабильность.

Отметим, что это уже четвертое понижение ключевой ставки с начала года. В марте ставка снизилась на 0,25 процентных пункта до 9,75%, в апреле — 0,5 процентных пункта, а в июне опустил ее на 0,25 до 9%.