Россия не откажется от гуманитарной помощи Донбассу, об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости.

«Речи о том, чтобы Россия отказалась от гуманитарной помощи жителям Донбасса, идти не может, речи не идет и не будет идти», — прокомментировал журналистам Песков.

По словам пресс-секретаря президента, Россия продолжит оказывать помощь людям, «которые были отторгнуты в результате гражданской войны из своей собственной страны».

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Объемы финансирования Песков не уточнил.

Ранее журналисты РБК сообщали, что правительство поручило Минфину отказаться от поддержки Донбасса с 2019 года. Издание подчеркивало, что сэкономленные средства будут направлены на развитие Крыма и Калининграда.

По данным МЧС, в конце августа не территорию Донбасса была направлена 68 автоколонна. В общей сложности с 2014 года Россия доставила туда более 70 тысяч тонн гуманитарного груза.