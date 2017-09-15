Песков пообещал посмотреть «Матильду» сразу после выхода в прокат

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков намерен посмотреть картину «Матильда» сразу после выхода в прокат, сообщает ТАСС.

«Жду. Как только выйдет, сразу посмотрю», — ответил журналистам Песков.

При этом он отметил, что в Кремле также ожидают выхода картины на экраны, однако Владимир Путин не планирует встречу с режиссером ленты Алексеем Учителем.

«Нет, пока президент этот фильм не смотрел. Вместе с тем, скоро фильм выходит в прокат, мы все ждем этого, фильм разрекламированный», — рассказал пресс-секретарь.

В пятницу мнение о картине выразил первый зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков. Он назвал фильм «пляской на гробах». При этом в разгоревшемся скандале вокруг «Матильды» он обвинил министра культуры Владимира Мединского, заявив, что это его «политическая ошибка».

«Ее надо было предвидеть, предусмотреть и вести так культурную политику, чтобы этой ситуации не произошло, а мы сегодня с вами говорили бы на совсем другую тему», — заявил Щипков в эфире телеканала ТВЦ.

Ранее сам Владимир Мединский выступил в защиту картины и потребовал от правоохранительных органов пресечь давление «сектантов-поджигателей» на прокатчиков «Матильды».

Напомним, что создателям картины и кинотеатрам, где будут проходить показы фильма, угрожали противники «Матильды».

Картина режиссера Алексея Учителя «Матильда» выйдет в прокат 26 октября. В ней рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.