При проверках по делу замглавы ФСИН уволены руководители управлений ведомства

При проверках управлений ФСИН, которые курировал заместителя главы ведомства Олег Коршунов, обвиняемый в особо крупной растрате, уволены два руководителя управлений ведомства — заместитель начальника финансово-экономического управления (ФЭУ) ФСИН России и начальник управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта (УКСНЭР) ФСИН. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

Также в ходе проверок десять сотрудников ФЭУ ФСИН России и три сотрудника УКСНЭР ФСИН России привлекли к дисциплинарной ответственности.

По данным агентства, комплексные проверки этих управлений Федеральной службы исполнения наказаний были проведены еще летом по поручению директора ФСИН Геннадия Корниенко.

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Накануне Басманный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова по делу о хищении 160 млн рублей. По версии следствия, в 2015-2016 годах Коршунов заключил два госконтракта на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. В результате чего нанес ущерб на общую сумму более 160 млн рублей.

О задержании замглавы ФСИН по подозрению в крупной растрате стало известно 13 сентября. Источники в СМИ утверждают, что Коршунов мог разработать преступную схему с бывшим руководителем ФГУП «Калужское» ФСИН Андреем Мухетдиновым.

В свою очередь, собеседники «Новой газеты» заявляют, что задержание Коршунова связано со скандалом вокруг изолятора «Кресты -2».