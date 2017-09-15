Полиция: в лондонском метро сработало самодельное взрывное устройство

Скотланд-Ярд подтвердил, что взорвавшийся в вагоне лондонского метро предмет был самодельным взрывным устройством, сообщается в твиттере полиции.

Источники Sky News сообщили, что устройство сработало не полностью.

Ранее в твиттере один из очевидцев опубликовал видео с места взрыва.

До этого британские СМИ публиковали фотографию предмета, который предположительно взорвался. На фото — большой полиэтиленовый пакет с пластиковым ведром внутри и торчащими проводами. По словам очевидцев, при взрыве образовался большой огненный шар.

Взрыв в метро Лондона произошел сегодня, 15 сентября, на станции метро «Парсонс Грин». После взрыва в хвостовом вагоне поезд загорелся и вагоны заполнились дымом. Сообщалось, что на той же обезвредили еще одно взрывное устройство.

Пострадали 18 человек, они получили ожоги. Сообщений о погибших нет. Полиция признала взрыв терактом.