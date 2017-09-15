Полиция: в лондонском метро сработало самодельное взрывное устройство
Скотланд-Ярд подтвердил, что взорвавшийся в вагоне лондонского метро предмет был самодельным взрывным устройством, сообщается в твиттере полиции.
Источники Sky News сообщили, что устройство сработало не полностью.
Ранее в твиттере один из очевидцев опубликовал видео с места взрыва.
#parsonsgreen pic.twitter.com/0OUV819EtE— Sylvain Pennec (@sylvainpennec) September 15, 2017
До этого британские СМИ публиковали фотографию предмета, который предположительно взорвался. На фото — большой полиэтиленовый пакет с пластиковым ведром внутри и торчащими проводами. По словам очевидцев, при взрыве образовался большой огненный шар.
Взрыв в метро Лондона произошел сегодня, 15 сентября, на станции метро «Парсонс Грин». После взрыва в хвостовом вагоне поезд загорелся и вагоны заполнились дымом. Сообщалось, что на той же обезвредили еще одно взрывное устройство.
Пострадали 18 человек, они получили ожоги. Сообщений о погибших нет. Полиция признала взрыв терактом.