СК спустя пять лет вернул Яшину изъятые при обыске деньги

Депутат Илья Яшин на своей странице в фейсбуке рассказал, что Следственный комитет России вернул ему деньги, изъятые после обыска по «болотному делу». Перевода лидер «Солидарности» ждал более 5 лет.

«Необычные, конечно, ощущения, когда видишь в графе отправитель: SLEDSTVENNYI KOMITET ROSSIISKOI FEDERATSII. Ну и забавно, что вернули деньги сразу после выигранных выборов. Может быть, слишком буквально восприняли мою шутку про то, что в городе новый шериф?» — написал он.

По словам Яшина, деньги были изъяты из его квартиры во время обысков по «болотному делу» в 2012 году. Яшин оспаривал законность действий следователей. В мае 2017 года судья обязала вернуть политику всю сумму в течение месяца. Однако деньги поступили на счет лишь спустя три месяца, 14 сентября.

В публикации Яшин поблагодарил адвоката Вадима Прохорова, сказав, что благодаря его упорству «стена дала трещину».

Команда Ильи Яшина победила на прошедших муниципальных выборах Москвы. Представители «Солидарности» участвовали как самовыдвиженцы и получили 7 из 10 мандатов в совете депутатов Красносельского района. После победы политик рассказал о планах создания Конгресса независимых депутатов Москвы.

Юлия Суханова