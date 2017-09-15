СМИ узнали о возможной отставке губернатора Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев может покинуть должность в рамках новой волны ротации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

Основная причина отставки, по словам собеседников РБК, это усугубление конфликтов внутри элит региона. У действующего губернатора был конфликт с экс-мэром Нижнего Новгорода Олегом Сорокиным. По словам источника издания, вмешиваться в него приходилось, в том числе, и федеральному центру.

Пресс-служба губернатора на момент написания новости не предоставила «Новой» комментария.

Валерий Шанцев занял пост губернатора Нижегородской области в 2005 году. До этого он был вице-мэром Москвы после избрания Юрия Лужкова Мэром Москвы.

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Ранее источники издания в Кремле рассказывали, что итоги выборов 10 сентября, на которых победили все новые главы регионов, показали, что у людей есть запрос на обновление. Из-за этого Кремль решил продолжить омоложение губернаторского корпуса: этой осенью ожидается замена порядка десяти глав регионов. По данным РБК, «отставки губернаторов не начнутся раньше конца сентября — начала октября».

Напомним, 10 сентября в 16 субъектах России выбирали глав регионов. Победу одержали действующие губернаторы или врио. Все они избирались от партии «Единая Россия».