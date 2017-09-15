Горнолыжный курорт «Роза Хутор» запретил проводить тренировки для детей-инвалидов

Горнолыжный курорт «Роза Хутор» запретил Центру адаптивной физической культуры, спорта и туризма «Энергия Жизни» проводить тренировки для детей-инвалидов на своей базе. Об этом сообщил директор центра Андрей Баталов. По его словам, такое решение в руководстве курорта объяснили тем, что занятия детей-инвалидов «мешают репутации горнолыжного курорта».

По словам Баталова, после отказа курорта Центр адаптивной физической культуры, спорта и туризма «Энергия Жизни» временно приостановил свою деятельность.

«Руководство Роза Хутор отказало нам в возможности заниматься с детьми-инвалидами на горных лыжах! Тем самым сорвали нам зимний сезон 2016-2017 гг, хотя занятия были расписаны на два месяца вперёд! Многие родители планировали за ранее (за год), чтобы к нам приехать! Заявки поступали со всей России - Москва, Санкт-Петербург, Якутск, Ростов и даже с Камчатки», — уточнил директор центра.

При этом в пресс-службе горнолыжного курорта «Роза Хутор» агентству ТАСС сообщили, что методика, которую центр «Энергия жизни» использовал в работе с детьми-инвалидами, не была сертифицирована, что и послужило прининой расторжения договора.

«С самого начала работы со стороны курорта неоднократно озвучивалась единственная просьба - о сертификации методики уполномоченным государственным органом. На сегодняшний день это остается основным и по сути единственным условием продолжения и развития данной деятельности на "Роза Хутор», — заявил представитель комплекса.

Дополняется