Правительство ХМАО рекомендовало кинотеатрам Сургута отказаться от показа «Матильды»

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) разослал руководству сетей кинотеатров «Мир» и «Вершина» в Сургуте письма с рекомендациями не показывать фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда». Об этом Интерфаксу сообщил представитель сети.

«Письмо поступало, оно носит рекомендательный характер. Дословно — рекомендуем не показывать», — пояснил собеседник агентства.

В других кинотеатрах ХМАО такое письмо не получали, отмечает Интерфакс. Заместитель губернатора ХМАО Всеволод Кольцов в беседе с агентством отметил, что законодательные основания для запрета показа «Матильды» отсутствуют. В то же время замгубернатора рекомендовал региональному департаменту культуры при организации показа картины «учитывать настрой общества».

Ранее крупнейшая сеть кинотеатров в России «Синема парк» и «Формула кино» решила отказаться от показа фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя из-за угроз безопасности. В компании свое решение объяснили желанием оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы скандальной картины.

Ранее СМИ сообщали об отказе властей Дагестана, Чечни и Ингушетии демонстрировать «Матильду» на территории республик. Позднее в Комитете по делам культуры Тверской области сообщили, что не будут производить закупку и прокат фильма Алексея Учителя.

Напомним, создатели кинофильма «Матильда» неоднократно подвергались угрозам. 31 августа неизвестные напали на офис Учителя в студии «Лендок». 11 сентября возле офиса адвоката режиссера Алексея Учителя неизвестные подожгли два автомобиля. По словам юриста, возле сгоревших машин он обнаружил записки «За Матильду гореть». По фактам нападения были заведены уголовные дела.

3 сентября в Екатеринбурге водитель УАЗ врезался в кинотеатр «Космос», после чего поджег машину. По неофициальной информации, свои действия он объяснил протестом против «Матильды».

В прокат фильм «Матильда» выйдет 26 октября. Картина рассказывает о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской.