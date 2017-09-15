Восемь человек пострадали из-за шквалистого ветра в Москве

Из-за шквалистого ветра в Москве, по предварительным данным, пострадали восемь человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Шесть травмированных были направлены в городские больницы, еще двое от госпитализации отказались», — рассказал собеседник агентства. Отметим, что до этого сообщалось о шести пострадавших.

Также из-за ухудшения погоды почти 70 населенных пунктов во Владимирской и Тульской областях остались без электричества, сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС России.

«В зону отключения попали 68 населенных пунктов с населением 2986 человек, из них 454 детей. Ведутся восстановительные работы», — рассказали в ведомстве.

В девяти районах Центрального федерального округа органы МЧС перевели в режим повышенной готовности. По данным ведомства, 16 сентября также ожидается шквалистый ветер, возможны обрывы ЛЭП и обрушение незакрепленных конструкций.

Ранее МЧС объявило оранжевый уровень опасности из-за ухудшения погоды в столице и Подмосковье. Как предупреждало ведомство, в Москве ожидался сильный ветер до 25 метров в секунду, дождь и гроза. Утром МЧС распространило информацию о штормовом предупреждении.

Напомним, 29 мая в Москве прошел ураган, в результате которого погибли 18 человек и пострадали более 200. Скорость ветра достигала 25 м/с. Тогда МЧС обвинили в отсутствии предупреждения жителей о чрезвычайной ситуации.