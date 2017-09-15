Стала известна дата рэп-баттла депутатов Заксобрания Петербурга

Рэп-баттл между депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга — Андреем Анохиным (Единая Россия) и Максимом Резником (Партия Роста) состоится 5 октября. Об этом «Новой газете» рассказал Анохин.

По словам депутата, место проведения баттла еще не выбрано, однако известно, что битва пройдет в одном из «молодежных клубов» Петербурга. Анохин уточнил, что баттл будет состоять из пяти раундов.

«Первый раунд — это пролог, второй раунд будет касаться острых вопросов Петербурга, третий будет посвящен коррупции и борьбе с ней, в частности обсудим митинги и [оппозиционного политика Алексея] Навального, пятый — это эпилог», — уточнил депутат Андрей Анохин.

Напомним, 11 сентября депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Андрей Анохин вызвал на рэп-баттл депутата Заксобрания Петербурга от «Партии Роста» Максима Резника. В беседе с «Новой газетой» Анохин ранее назвал предстоящий баттл столкновением идеологий — государственной и оппозиционной. Депутат отмечал, что в баттле будут затронуты темы присоединения Крыма к Российской Федерации, ситуации вокруг предстоящего показа фильма «Матильда» [режиссера Алексея Учителя], передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви.

После объявления баттла депутат Андрей Анохин направил в Генпрокуратуру письмо с просьбой проверить баттл рэперов Оксимирона и Гнойного. Такое решение Анохин объяснил желанием удостовериться, что никто не сможет привлечь к ответственности участников «депутатского рэп-баттла».

Напомним, видеозапись баттла рэперов Оксимирона и Гнойного, которая вышла 14 августа, уже посмотрели более 22,5 миллионов человек. Она стала одной из самых популярных за всю историю баттлов.