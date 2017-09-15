РПЦ предложила запретить слово «православный» в названиях нерелигиозных организаций

В Московской патриархии предлагают внести поправки в федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях» и запретить общественным объединениям, не связанным с Русской православной церковью (РПЦ), включать в свои наименования слово «православный». Об этом сообщают РИА Новости.

По словам главы юридической службы Московской патриархии игуменьи Ксении (Чернеги), в РПЦ считают, что исключительное право религиозных организаций включать в свои наименования сведения о вероисповедании поможет «не вводить в заблуждение граждан».

«У нас есть целый блок организаци — некоммерческих, коммерческих, — которые включают в свои наименования слово „православный“, показывают свое особое отношение к Православной церкви» — сказала игумения.

Она также добавила, указанные организации осуществляют свою деятельность, зачастую представляя ее «как такую деятельность, которая осуществляется по благословению церковных иерархов, которая одобряется Церковью, идет под ее эгидой, а на самом деле никакой связи с Церковью у этих организаций нет».

Сообщение об инициативе РПЦ появилось на фоне скандала, связанного с фильмом Алексея Учителя «Матильда». Против выхода фильма в прокат выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская, а также ряд организаций, которые обозначают себя как «православные».

Создатели картины неоднократно подвергались угрозам и нападениям со стороны противников фильма.