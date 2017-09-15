Суд назначил новую экспертизу по делу карельского историка Дмитриева

Суд назначил повторную экспертизу фотографий дочери карельского историка Юрия Дмитриева, которые ранее были признаны порнографическими. Об этом сообщает портал «7×7».

Судья Марина Носова решила, что экспертиза будет проведена в одном из учреждений Санкт-Петербурга.

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На экспертизе настаивали и сторона защиты, и сторона обвинения. Однако, в отличие от адвоката прокурор просила проанализировать только девять снимков из домашнего архива историка. Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев считает, что обвинение таким образом попытается сформировать позицию о том, что Дмитриев не мог фотографировать девочку в медицинских целях.

Новую оценку экспертов суд выслушает 11 октября.

Напомним, что Юрия Дмитриева задержали в его квартире в середине декабря 2016 года. Его обвинили в изготовлении порнографических фотографий приемной дочери. Однако защита Дмитриева, а также эксперты, выступавшие в суде, считают, что снимки представляют собой дневник здоровья девочки, которая была очень худой.

Дмитриева обвиняют в производстве порнографических материалов с изображением несовершеннолетних (статья 242 УК РФ) , а также в совершение развратных действий без применения насилия» (статья 135 УК РФ) и в незаконном храненим огнестрельного оружияи (статья 222 УК РФ).

За время судебного процесса в поддержку Дмитриева выступили сотни деятелей культуры и науки. Петицию с требованием освободить историка подписали более 30 тысяч человек.