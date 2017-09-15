Новая газета

Суд назначил новую экспертизу по делу карельского историка Дмитриева

Общество

Суд назначил повторную экспертизу фотографий дочери карельского историка Юрия Дмитриева, которые ранее были признаны порнографическими. Об этом сообщает портал «7×7».

Судья Марина Носова решила, что экспертиза будет проведена в одном из учреждений Санкт-Петербурга.

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На экспертизе настаивали и сторона защиты, и сторона обвинения. Однако, в отличие от адвоката прокурор просила проанализировать только девять снимков из домашнего архива историка. Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев считает, что обвинение таким образом попытается сформировать позицию о том, что Дмитриев не мог фотографировать девочку в медицинских целях.

Новую оценку экспертов суд выслушает 11 октября.

Напомним, что Юрия Дмитриева задержали в его квартире в середине декабря 2016 года. Его обвинили в изготовлении порнографических фотографий приемной дочери. Однако защита Дмитриева, а также эксперты, выступавшие в суде, считают, что снимки представляют собой дневник здоровья девочки, которая была очень худой.

Дмитриева обвиняют в производстве порнографических материалов с изображением несовершеннолетних (статья 242 УК РФ) , а также в совершение развратных действий без применения насилия» (статья 135 УК РФ) и в незаконном храненим огнестрельного оружияи (статья 222 УК РФ). 

За время судебного процесса в поддержку Дмитриева выступили сотни деятелей культуры и науки. Петицию с требованием освободить историка подписали более 30 тысяч человек.

Теги:
суды, дмитриев
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