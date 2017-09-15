Вице-спикер Госдумы Лебедев извинился перед мамой ребенка-инвалида за реплику в твиттере

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев извинился перед Эльмирой Кнутсен, мамой девочки-инвалида без рук Василины, за свой комментарий в соцсети, в котором задался вопросом, зачем таким детям разрешают рождаться, хотя «современная медицина определяет патологию заранее».

«Встретился с мамой девочки Василины и принес ей свои извинения», — сообщил он в твиттере.

Также Лебедев пообещал, что в ближайшее время около дома Кнутсен на юго-западе столице установят пандус.

Ранее мать девочки рассказала, что не знает, как реагировать на слова Лебедева. «Для верующего каждый человек — это Божье творение, созданное для прекрасной жизни. А если кто-то уверен, что люди произошли от обезьяны, тогда позиция, что выживает сильнейший, — нормальная», — заявила Кнутсен.

11 сентября статс-секретарь Центробанка Александр Торшин опубликовал видеоролик, на котором ребенок, у которого нет рук, ест с помощью ног. «Кто там ноет, что тяжело живет? Посмотрите!» — отметил Торшин.

Лебедев прокомментировал этот пост словами «зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мученик, а не жизнь?! Современная медицина определяет патологию заранее».

Депутат от «Единой России» Сергей Боярский назвал «омерзительной» позицию думского вице-спикера. Лебедев ответил, что «омерзительно, когда такие мучаются, а не живут».