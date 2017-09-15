СК возбудил уголовное дело после избиения активиста штаба Навального полицейским
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который избил мужчину на Октябрьской площади Костромы, сообщается на сайте регионального управления СК.
Уголовное дело возбуждено по пункту «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия).
Имя пострадавшего не называется. Уточняется, что инцидент произошел 5 августа.
В этот же день полицейский избил волонтера штаба оппозиционера Алексея Навального Александра Зыкова. Возле агитационного куба на Октябрьской площади к организатору Анне Вершининой подошли работники городской администрации и сотрудники полиции, чтобы составить протокол из-за проведения несогласованной акции.
Зыков начал снимать видео, полицейский стал его отталкивать и затем ударил Зыкова головой в лицо, разбив бровь. По словам сторонников оппозиционера, позже этот человек представился майором полиции Эдуардом Волковым.