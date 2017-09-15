Обвиненному в поджоге имущества «Русской медной компании» активисту продлили арест на два месяца

На суде органы следствия запросили от 3 до 7 лет лишения свободы для активиста Гамиля Асатуллина, которого обвиняют в поджоге имущества «Русской медной компании».

Организаторы митинга против строительства Томинского ГОКа перед заседнием Советского районного суда в Челябинске. Им отказали в проведении митинга. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Сторона защиты ходатайствовала о замене мере пресечения на домашний арест, однако суд ходатайство не поддержал, мотивировав решение наличием у активиста действующего загранпаспорта. Ещё одним основанием для продления ареста суд посчитал тот факт, что Асатуллин работает на испытательном сроке. Представительница Русском медной компании позицию поддержала, заявив, что предприятию был нанесен ущерб на 3 миллиона рублей.

Адвокат на заседании заявил, что на активиста оказывается давление со стороны сотрудников ФСБ, которые по его словам, угрожали поместить мужчину в камеру к больными с открытой формой туберкулеза. По мнению адвоката активиста, ущерба ГОКу акция не нанесла. По версии, которую озвучивают представители движения «Стоп ГОК», мужчину сотрудник правоохранительных органов, который предложил Асатуллину провести акцию.

Параллельно с этим за минувшие сутки полиция вручила повестки четырем организаторам митинга: Сергею Вахрушеву, Василию Московцу, Борису Золотаревскому и Сергею Белогорохову. Они должны явиться в прокуратуру, чтобы дать объяснения по делу Гамиля Асатуллина. А Василий Московец и Сергей Белогорохову ещё и получили повестки о статусе свидетеля по делу. Активисты опасаются, что дело Асатуллина станет основанием для попытки привлечь к ответственности других активистов.

Отметим, что утром Советский районный суд отказал активистам в иске по оспаривании решения местной администрации, которая отказала им в согласовании митинга 17 сентября в центре Челябинска. Вечером полиция на два часа задержала шесть активистов Стоп ГОК, которые раздавали информационные листовки о строительстве комбината. Все они получили повестки с требованием явиться утром в воскресенье в прокуратуру.

Напомним, что активиста движения «СТОП ГОК» Гамиля Асатуллина обвиняют в попытке поджога имущества, находящегося на территории, где ведет строительство Томинского горно-обогатительного комбината «Русская медная компании». Активиста задержали ночью на 11 сентября после попытки перелезть через забор, который был установлен «Русской медной компанией» по периметру строящегося предприятия. Рядом были обнаружены два баннера с надписями «Вы все умрете» и «Верните деньги!».

В отношении него возбудили уголовное дело по пункту «б» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Представители движения «СТОП ГОК» заявили «Новой газете», что не верят в причастность Асатуллина к поджогу и считают произошедшее «провокацией».