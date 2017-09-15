ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в лондонском метро

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в метро Лондона, который произошел утром 15 сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство исламистов Amaq.

По последним данным, число пострадавших при взрыве вагона поезда на станции метро «Парсонс Грин» возросло до 22 человек.

Полиции удалось установить личность подозреваемого в совершении теракта, сообщает корреспондент издания Sky News.

Напомним, что утром 15 сентября на станции метро «Парсонс Грин» прогремел взрыв. Самодельное взрывное устройство сработало не польностью, что позволило избежать большого количества жертв.

Один из очевидцев опубликовал видео с места взрыва.

После взрыва в хвостовом вагоне поезд загорелся и вагоны заполнились дымом. Сообщалось, что на той же станции обезвредили еще одно взрывное устройство.