Ким Чен Ын заявил о скором создании ядерных сил КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна близка к тому, чтобы завершить создание ядерных сил, несмотря на международные санкции. Об этом сообщило северокорейское агентство ЦТАК, передает южнокорейское Yonhap.

Такое заявление, как уточняет агентство, Ким Чен Ын сделал во время проверки запуска баллистической ракеты средней дальности Hwasong-12, которая пролетела над Японией накануне.

В ночь на 15 сентября Северная Корея запустила еще одну баллистическую ракету в сторону Японии. По данным японской стороны, ракета упала в океан в двух тысячах км от острова Хоккайдо.

Также Южная Корея заявила о запуске двух баллистических ракет в ответ на «провокацию» со стороны КНДР. Как передает агентство Yonhap, ракеты Hyunmoo-2 были запущены с площадки, расположенной вблизи демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров. Одна из них, преодолев расстояние в 250 км, успешно поразила цель в Японском море. Такое же расстояние отделяет точку запуска от базы в Пхеньяне, с которой была запущена северокорейская ракета. Запуск второй ракеты оказался неудачным, отмечает агентство.

Представитель Минобороны Южной Кореи подчеркнул, что страна запустила ракеты до того, как северокорейская успела достигнуть цели.

Позднее Совет Безопасности ООН провел экстренное совещание из-за очередного запуска ракеты Северной Кореей, на котором осудил запуск ракеты.