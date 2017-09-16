При пожаре в одесском лагере погибли дети

В одесском детском лагере «Виктория» произошел пожар, два ребенка погибли, судьба еще одного неизвестна, также есть пострадавшие. Об этом сообщает издание «Думская».

Как заявил изданию старший помощник начальника дежурной смены, майор гражданской защиты Евгений Кавун, сообщение о возгорании на территории лагеря поступило в экстренные службы в 23:37 мск. Когда на место случившегося прибыли первые пожарные подразделения, горел трехэтажный деревянный корпус. Огонь охватил 1000 квадратных метров. Была угроза возгорания соседних зданий, отмечает «Думская».

Вероятной причиной возгорания издание называет короткое замыкание. Несколько детей рассказали «Думской», что видели, как искрила проводка.

По словам очевидцев, пожарная сигнализация не сработала. Дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Уточняется, что всего в лагере на момент возгорания находилось 150 детей. В горящем корпусе, по информации издания, было 42 ребенка. По информации врачей скорой помощи, трое детей пострадало, они госпитализированы. У одного ребенка — травма от падения, двое отравились продуктами горения.

Советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк написал в фейсбуке, что спасатели не могут досчитаться трех детей. Он также отметил, что информация о переломе позвоночника у девочки, которая выпрыгнула из окна горящего здания не подтвердилась. «С ней более или менее все в порядке», — добавил Форостяк.