В США потерпел крушение российский истребитель

На испытательном полигоне в штате Невада произошло крушение боевого самолета российского производства, которым управлял американский пилот Эрик Шульц. Об этом сообщило издание Aviation Week.

По информации издания, самолет разбился пятого сентября. Крушение произошло примерно в 160 километрах от учебно-тренировочной базы, где работает секретное подразделение Red Hat, отмечает издание. Пресс-секретарь базы рассказал о смерти пилота, но не уточнил обстоятельства и модель самолета.

По информации журнала, американский пилот Эрик Шульц работал на базе, которая занимается оценкой и испытаниями секретных аппаратов, в том числе иностранного производства. В публикации Aviation Week говорится, что на авиабазе в последние годы, предположительно, испытывали российкие МиГ-29 и Су-27.

При этом в пресс-службе авиабазы Неллис в штате Невада агентству отказались подтвердить РИА Новости информацию о том, что разбившийся пятого сентября самолет был произведен в СССР или России.

«Все детали относительно инцидента, который произошел пятого сентября, засекречены», — заявила РИА Новости представитель пресс-службы авиабазы.

По данным Aviation Week, погибшего при крушении истребителя пятого сентября на испытательном полигоне в Неваде американского пилота Эрика Шульца характеризуют как опытного пилота. Он налетал более двух тысяч часов на разных самолетах и участвовал в испытаниях нового самолета F-35. Ранее он работал старшим научным сотрудником и менеджером по развитию в отделении компании Pratt & Whitney в Сиетле.