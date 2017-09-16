Полиция возбудила уголовное дело после нападения на главу московского штаба Навального

Полиция возбудила уголовное дело после нападения на главу московского штаба оппозиционного политика Алексея Навального Николая Ляскина. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

«15 сентября в полицию поступила информация о причинении гражданину 1982 года рождения телесных повреждений около д. 60 по ул. Гиляровского. По результатам проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.213 УК РФ (Хулиганство)», — сообщили Интерфаксу в пресс-службе столичного главка полиции, не уточнив личности пострадавшего.

Информированный источник пояснил агентству, что речь идет о координаторе столичного штаба Навального Николае Ляскине, на которого накануне неизвестный напал с железной трубой. Сейчас полиция разыскивает подозреваемого, отмечает Интерфакс.

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