В Великобритании объявили критический уровень угрозы после теракта в лондонском метро

После теракта в лондонском метро уровень террористической угрозы в стране подняли с серьезного до критического, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сообщает «Би-би-си».

Как отмечает издание, этот уровень угрозы считается наивысшим и означает непосредственную угрозу новых нападений. Отмечается, что уровень террористической угрозы устанавливает Объединенный центр анализа терроризма, куда, в частности, входят эксперты из состава полиции и разведслужб.

Издание также сообщает, что полиция заявила о поиске нескольких подозреваемых в подготовке взрыва в лондонском метро.

Напомним, накануне на станции лондонского метро «Парсонс Грин» произошел взрыв». После взрыва в хвостовом вагоне поезд загорелся и вагоны заполнились дымом. СМИ также сообщали, что полицейские обнаружили и обезвредили еще одного взрывное устройство. По данным Скотланд-Ярда, взрывное устройство было самодельным. Источники издания Sky News также сообщали, что устройство сработало не полностью. По последним данным, в результате взрыва пострадали 29 человек.

Отметим, что ответственность за взрыв в метро Лондона взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».